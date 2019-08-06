Под Брянском пятые сутки не могут найти пропавшего грибника

СЕГОДНЯ 13:47 2019-08-06T13:47:56+03:00

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В Брянском районе пятые сутки идут поиски пропавшего грибника. 54-летний Игорь Петраков поехал в лес на машине 2 августа. Он оставил автомобиль на обочине киевской трассы. Вечером в тот же день родные забили тревогу: мужчина не вернулся из леса. Он пропал в районе села Лесное.

- Мобильный телефон Игорь Пертакова был активен почти сутки с момента пропажи, - пишут в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети. - Однако ни у одной из специальных служб не было возможности получить доступ к данным о его местоположении.

На поиски грибника отправились полицейские, спасатели, кинологи, родные и знакомые пропавшего. С вечера 4 августа добровольцы начали прочесывать лес. В чаще - сплошной бурелом, заросли молодняка, болота, высокая трава, рвы и карьеры с перепадами высот до восьми метров. Мужчину ищут круглые сутки. Но, к сожалению, никаких результатов поиски пока не принесли.

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск".

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ИСТОЧНИК KP.RU