Брянские управляющие компании задолжали 330 миллионов за электроэнергию

СЕГОДНЯ 13:20 2019-08-06T13:20:44+03:00

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Брянские управляющие компании задолжали 330 миллионов рублей за электроэнергию. Поставщик составил «черный список» фирм, которые во время не платят за потребленный ресурс. В него вошли 19 должников. Самый большой долг - 50,6 миллиона рублей - у ООО «НТУ» из Брянска. На втором месте – ООО «Жилклмсервис» Советского района. Долг управляющей компании составил 6,2 миллиона рублей. Собственников квартир и помещений, которые обслуживает компания, перевели на прямые расчеты с поставщиком электроэнергии. Третьим по размеру долга стало ООО «СЦ Бежица» - 3,8 миллиона рублей.

- Это данные на 1 июля 2019 года, - рассказывают в компании-поставщике. - Потребители могут учитывать эту информацию при выборе управляющей компании.

В «белый список» вошли 23 управляющих компании Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU