Брянский самбист Артем Осипенко встретился с осужденными подростками
Спортсмен рассказал о своем жизненном пути
В завершении встречи Артем Осипенко призвал ребят верить в себя и избавиться от пагубных привычек. Пресс-служба УФСИН России по Брянской области
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Брянский самбист Артем Осипенко встретился с воспитанниками колонии
Семикратный чемпион мира рассказал подросткам о своем пути в большом спорте и призвал подростков не повторять прежних ошибок. Спортсмен рассказал, как благодаря упорным тренировкам, ему удалось добиться успеха, рассказывают в пресс-службе УФСИН по Брянской области.
В завершении встречи Артем Осипенко призвал ребят верить в себя и избавиться от пагубных привычек.
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ИСТОЧНИК KP.RU