Брянский боец Виталий Минаков 25 августа сразится с американцем Хави Айялой

СЕГОДНЯ 11:15 2019-08-06T11:18:04+03:00

В этот же день поединки проведут еще два россиянина

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Брянский боец Виталий Минаков 25 августа на турнире Белатор сразится с американцем Хави Айялой. В этот же день поединки проведут еще два россиянина. Сергей Харитонов выступит на ринге против Мэтта Митриона из США. А Валентин Молдавский будет драться с американцем Т. Джонсон.

Виталий Минаков уже уехал в США. Об этом во вторник, 6 августа, он написал на своей официальной странице в соцсети. Подписчики бойца делают в комментариях ставки и прогнозы сразу на три поединка.

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ИСТОЧНИК KP.RU