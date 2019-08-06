2019-08-06T11:18:04+03:00
Спорт

Брянский боец Виталий Минаков 25 августа сразится с американцем Хави Айялой

В этот же день поединки проведут еще два россиянина
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, официальная страница Виталия Минакова.Фото: vk.com, официальная страница Виталия Минакова.
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Брянский боец Виталий Минаков 25 августа на турнире Белатор сразится с американцем Хави Айялой. В этот же день поединки проведут еще два россиянина. Сергей Харитонов выступит на ринге против Мэтта Митриона из США. А Валентин Молдавский будет драться с американцем Т. Джонсон.

Виталий Минаков уже уехал в США. Об этом во вторник, 6 августа, он написал на своей официальной странице в соцсети. Подписчики бойца делают в комментариях ставки и прогнозы сразу на три поединка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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