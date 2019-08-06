2019-08-06T10:58:31+03:00
Общество

В Большом Полпино сбили 15-летнего велосипедиста

Парню оказали первую помощь и отпустили домой
Мария Дедкова
Поделиться:
По предварительной информации, 37-летний водитель ВАЗа-2104 сбил велосипедиста, пересекавшего проезжую часть по ходу движения автомобиля.По предварительной информации, 37-летний водитель ВАЗа-2104 сбил велосипедиста, пересекавшего проезжую часть по ходу движения автомобиля.Фото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

В Большом Полпино под колеса ВАЗа попал 15-летний велосипедист. Об этом в Госавтоинспекцию в понедельник, 5 августа, в 14.15 сообщили медики из травмпункта. Парню с ушибами плеча и груди оказали первую помощь и отпустили домой.

Юноша рассказал, что травму получил около 12.00 на 2-м переулке Орджоникидзе, рассказывают в УГИБДД по Брянской области. По предварительной информации, 37-летний водитель ВАЗа-2104 сбил велосипедиста, пересекавшего проезжую часть по ходу движения автомобиля.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянский самбист Артем Осипенко встретился с осужденными подростками
Брянский боец Виталий Минаков 25 августа сразится с американцем Хави Айялой
Брянских автомобилистов предупредили о возможных пробках на улице Дзержинского
В ДТП под Брянском пострадал двухлетний ребенок
В Брянске пассажиры и водитель маршрутки №28 устроили скандал
В брянской больнице скончались семь младенцев
В Брянской области пропал 45-летний Дмитрий Лазарев
В Белых Берегах потребовали очистить водоканал
В Брянске не приняли отремонтированную дорогу на улице Костычева
Пьяный брянец угнал машину и сообщил об этом в службу спасения
Жителей Брянска пригласили на экскурсию на Чашин курган
В Брянске ливневку на переулке Пилотов пообещали сдать в ноябре
Брянская область получит на добровольческие проекты больше шести миллионов рублей
Умер член Совета старейшин при главе Брянской городской администрации Дмитрий Бобков
Житель Клинцовского района попал под поезд
В Брянске два подростка ограбили пожилого мужчину
30-летний брянец разрисовал дом на улице Фокина и получил штраф
В Навлинском районе на два дня закроют переезд
За неделю брянцы перевели сетевым мошенникам больше 400 тысяч рублей
В Брянске открылся Дом «Юнармии»
Брянская станица
Брянская прокуратура потребовала сортировать отходы на мусорном полигоне в Жуковке