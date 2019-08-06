В Большом Полпино сбили 15-летнего велосипедиста

СЕГОДНЯ 10:58 2019-08-06T10:58:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Большом Полпино под колеса ВАЗа попал 15-летний велосипедист. Об этом в Госавтоинспекцию в понедельник, 5 августа, в 14.15 сообщили медики из травмпункта. Парню с ушибами плеча и груди оказали первую помощь и отпустили домой.

Юноша рассказал, что травму получил около 12.00 на 2-м переулке Орджоникидзе, рассказывают в УГИБДД по Брянской области. По предварительной информации, 37-летний водитель ВАЗа-2104 сбил велосипедиста, пересекавшего проезжую часть по ходу движения автомобиля.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU