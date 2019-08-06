В Большом Полпино сбили 15-летнего велосипедиста
Парню оказали первую помощь и отпустили домой
По предварительной информации, 37-летний водитель ВАЗа-2104 сбил велосипедиста, пересекавшего проезжую часть по ходу движения автомобиля.Фото: Сергей ГАПОН
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В Большом Полпино под колеса ВАЗа попал 15-летний велосипедист. Об этом в Госавтоинспекцию в понедельник, 5 августа, в 14.15 сообщили медики из травмпункта. Парню с ушибами плеча и груди оказали первую помощь и отпустили домой.
Юноша рассказал, что травму получил около 12.00 на 2-м переулке Орджоникидзе, рассказывают в УГИБДД по Брянской области. По предварительной информации, 37-летний водитель ВАЗа-2104 сбил велосипедиста, пересекавшего проезжую часть по ходу движения автомобиля.
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ИСТОЧНИК KP.RU