В ДТП под Брянском пострадал двухлетний ребенок

СЕГОДНЯ 10:01 2019-08-06T10:50:24+03:00

Пассажирку одной из иномарок госпитализировали. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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На трассе под Брянском столкнулись две иномарки. Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник, 5 августа, около 10.50 на девятом километре автодороги «Брянск - Сельцо», сообщают в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 63-летний водитель "Хендай Таксон" при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с "Киа Спортейдж" под управлением 27-летнего водителя.

В ДТП пострадали два человека. Двухлетний пассажир второй иномарки ушиб голову. 51-летнюю пассажирку "Хендай" с ушибом грудной клетки госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU