2019-08-06T10:50:24+03:00
Происшествия

В ДТП под Брянском пострадал двухлетний ребенок

Малыша осмотрели медики и отпустили домой
Мария Дедкова
Поделиться:
Пассажирку одной из иномарок госпитализировали.Пассажирку одной из иномарок госпитализировали.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

На трассе под Брянском столкнулись две иномарки. Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник, 5 августа, около 10.50 на девятом километре автодороги «Брянск - Сельцо», сообщают в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 63-летний водитель "Хендай Таксон" при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с "Киа Спортейдж" под управлением 27-летнего водителя.

В ДТП пострадали два человека. Двухлетний пассажир второй иномарки ушиб голову. 51-летнюю пассажирку "Хендай" с ушибом грудной клетки госпитализировали.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянский самбист Артем Осипенко встретился с осужденными подростками
Брянский боец Виталий Минаков 25 августа сразится с американцем Хави Айялой
В Большом Полпино сбили 15-летнего велосипедиста
Брянских автомобилистов предупредили о возможных пробках на улице Дзержинского
В Брянске пассажиры и водитель маршрутки №28 устроили скандал
В брянской больнице скончались семь младенцев
В Брянской области пропал 45-летний Дмитрий Лазарев
В Белых Берегах потребовали очистить водоканал
В Брянске не приняли отремонтированную дорогу на улице Костычева
Пьяный брянец угнал машину и сообщил об этом в службу спасения
Жителей Брянска пригласили на экскурсию на Чашин курган
В Брянске ливневку на переулке Пилотов пообещали сдать в ноябре
Брянская область получит на добровольческие проекты больше шести миллионов рублей
Умер член Совета старейшин при главе Брянской городской администрации Дмитрий Бобков
Житель Клинцовского района попал под поезд
В Брянске два подростка ограбили пожилого мужчину
30-летний брянец разрисовал дом на улице Фокина и получил штраф
В Навлинском районе на два дня закроют переезд
За неделю брянцы перевели сетевым мошенникам больше 400 тысяч рублей
В Брянске открылся Дом «Юнармии»
Брянская станица
Брянская прокуратура потребовала сортировать отходы на мусорном полигоне в Жуковке