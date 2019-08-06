2019-08-06T09:05:26+03:00
Общество

В Брянской области пропал 45-летний Дмитрий Лазарев

О его местоположении ничего неизвестно с 31 июля
Мария Дедкова
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Дмитрий Лазарев нуждается в медицинской помощи. Фото:"Лиза Алерт" Брянск"Дмитрий Лазарев нуждается в медицинской помощи. Фото:"Лиза Алерт" Брянск"
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В Брянской области ищут пропавшего Дмитрия Лазарева. 45-летний мужчина ушел из дома в Карачевском районе в неизвестном направлении 31 июля.

Дмитрий Лазарев нуждается в медицинской помощи, сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск". По словам родных, он мог уехать в Орловскую область.

Приметы пропавшего: хромает на левую ногу, рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие, щетина.

Был одет: камуфляжные штаны, темная бейсболка. Обут - в резиновые сапоги.

Если вы знаете, где может находиться Дмитрий Лазарев, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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