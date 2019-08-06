2019-08-06T08:57:09+03:00
Общество

В Белых Берегах потребовали очистить водоканал

Проверку провела прокуратура
Мария Дедкова
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В брянском поселке Белые Берега местные жители пожаловались на загрязнения в водоотводящего канала, впадающего в озеро.

Прокуратура провела проверку. Информация подтвердилась.

- Водоотводящий канал загрязнен мусором и бытовыми отходами, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Невыполнение очистки нарушает права и законные интересы жителей поселка на охрану здоровья, благоприятную окружающую среду.

Прокурор потребовал от главы администрации Фокинского района устранить нарушения.

Акт прокурорского реагирования рассматривают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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