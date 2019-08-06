В Белых Берегах потребовали очистить водоканал
В брянском поселке Белые Берега местные жители пожаловались на загрязнения в водоотводящего канала, впадающего в озеро.
Прокуратура провела проверку. Информация подтвердилась.
- Водоотводящий канал загрязнен мусором и бытовыми отходами, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Невыполнение очистки нарушает права и законные интересы жителей поселка на охрану здоровья, благоприятную окружающую среду.
Прокурор потребовал от главы администрации Фокинского района устранить нарушения.
Акт прокурорского реагирования рассматривают.
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ИСТОЧНИК KP.RU