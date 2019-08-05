В Брянске не приняли отремонтированную дорогу на улице Костычева

СЕГОДНЯ 18:35 2019-08-05T18:35:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Советском районе экспертная комиссия не приняла отремонтированную дорогу на улице Костычева. В ближайшее время подрядчик должен обустроить некоторые пандусы для съезда и заезда инвалидов. Выяснилось, что не все они сделаны по правилам.

В остальном комиссия осталась довольна ремонтом. На улице уложили новый асфальт. На нечетной стороне появился тротуар, который по факту отсутствовал здесь пару десятков лет. Протяженность ремонта составила один километр. На улице установили новые светодиодные светильники. У школы №60 оборудовали небольшую парковку. Здесь и напротив детской библиотеки появились мигающие светофоры на «зебрах».

- На пересечении улиц Костычева и Горбатова появился светофорный объект, который заработает в ближайшее время, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - На улице установили 28 дорожных знаков, 460 погонных метров пешеходного ограждения, нанесли 216 квадратных метров дорожной разметки.

Дорога будет находиться на пятилетней гарантии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU