Пьяный брянец угнал машину и сообщил об этом в службу спасения
Пьяный житель Дятьковского района угнал чужую машину. А после, когда немного протрезвел, позвонил в службу спасения и сообщил о своем поступке.
- Инцидент произошел в ночь на 2 августа, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Звонок от выпившего мужчины поступил около половины шестого утра.
Полицейские выяснили, что злоумышленник – 25-летний житель поселка Любохна. У него уже были проблемы с законом. Он решил прокатиться на припаркованном возле дома его знакомого ВАЗ-2106.
Мужчина разбил окно, завел двигатель и поехал. Через два часа он припарковался и позвонил спасателям.
Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU