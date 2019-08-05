Пьяный брянец угнал машину и сообщил об этом в службу спасения

СЕГОДНЯ 18:21 2019-08-05T18:21:22+03:00

Полицейские решают вопрос о возбуждении на мужчину уголовного дела

Изменить размер текста: A A

Пьяный житель Дятьковского района угнал чужую машину. А после, когда немного протрезвел, позвонил в службу спасения и сообщил о своем поступке.

- Инцидент произошел в ночь на 2 августа, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Звонок от выпившего мужчины поступил около половины шестого утра.

Полицейские выяснили, что злоумышленник – 25-летний житель поселка Любохна. У него уже были проблемы с законом. Он решил прокатиться на припаркованном возле дома его знакомого ВАЗ-2106.

Мужчина разбил окно, завел двигатель и поехал. Через два часа он припарковался и позвонил спасателям.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU