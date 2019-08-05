2019-08-05T17:49:22+03:00
Общество

Жителей Брянска пригласили на экскурсию на Чашин курган

Познавательные прогулки пройдут 7 и 8 августа
Марина АНТОНОВА
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Фото: Брянский краеведческий музей.Фото: Брянский краеведческий музей.
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Жителей Брянска приглашают на экскурсии на Чашин курган. Они состоятся 7 и 8 августа в 18.30, сообщают в группе краеведческого музея в соцсети. В четверг пройдет дополнительная экскурсия из-за наплыва желающих. Записаться на нее нужно заранее. (12+)

Кстати, 14 августа пройдет экскурсия «Театральный Брянск» (16+) по центральным улицам города. А 17 августа к 11.00 сотрудники музея предлагают съездить в Красный Рог, чтобы узнать о жизни писателя Алексея Толстого. (12+)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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