В Брянске ливневку на переулке Пилотов пообещали сдать в ноябре
Об этом рассказал подрядчик на встрече с руководством города
Ливневка пройдет между жилыми домами по четной стороне переулка.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске началось строительство ливневки на переулке Пилотов. Работы пообещали завершить к началу ноября. Об этом подрядчик рассказал на встрече с руководителями города.
Ливневка пройдет между жилыми домами по четной стороне переулка. Также будет усилена существующая водоотводная система вдоль дороги. В общей сложности протяженность новой канализации составит около 1,5 километров.
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ИСТОЧНИК KP.RU