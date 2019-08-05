2019-08-05T17:13:22+03:00
Общество

В Брянске ливневку на переулке Пилотов пообещали сдать в ноябре

Об этом рассказал подрядчик на встрече с руководством города
Мария Дедкова
Поделиться:
Ливневка пройдет между жилыми домами по четной стороне переулка.Ливневка пройдет между жилыми домами по четной стороне переулка.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

В Брянске началось строительство ливневки на переулке Пилотов. Работы пообещали завершить к началу ноября. Об этом подрядчик рассказал на встрече с руководителями города.

Ливневка пройдет между жилыми домами по четной стороне переулка. Также будет усилена существующая водоотводная система вдоль дороги. В общей сложности протяженность новой канализации составит около 1,5 километров.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24