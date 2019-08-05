В Брянске ливневку на переулке Пилотов пообещали сдать в ноябре

СЕГОДНЯ 17:13 2019-08-05T17:13:22+03:00

Ливневка пройдет между жилыми домами по четной стороне переулка. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Об этом рассказал подрядчик на встрече с руководством города

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В Брянске началось строительство ливневки на переулке Пилотов. Работы пообещали завершить к началу ноября. Об этом подрядчик рассказал на встрече с руководителями города.

Ливневка пройдет между жилыми домами по четной стороне переулка. Также будет усилена существующая водоотводная система вдоль дороги. В общей сложности протяженность новой канализации составит около 1,5 километров.

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ИСТОЧНИК KP.RU