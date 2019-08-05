2019-08-05T16:51:48+03:00
Общество

Брянская область получит на добровольческие проекты больше шести миллионов рублей

Субсидию выделили в рамках конкурса
Мария Дедкова
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Деньги потратят на пять проектов.Деньги потратят на пять проектов.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Брянская область получила больше 6,05 миллиона рублей на пять проектов по добровольчеству. Деньги пойдут на создание филиалов Центра по развитию добровольческого движения и общественных инициатив, коворкинг-пространства «Дом волонтера», проведение образовательных семинаров, создание обучающей школы медиаволонтеров «Медиа Мы», а также проведение Межрегионального образовательного форума добровольцев.

На получение субсидии из федерального бюджета заявки подали 74 региона. До очной защиты допустили только 61. Субсидии получили 37 регионов в размере 250 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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