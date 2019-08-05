Брянская область получит на добровольческие проекты больше шести миллионов рублей
Брянская область получила больше 6,05 миллиона рублей на пять проектов по добровольчеству. Деньги пойдут на создание филиалов Центра по развитию добровольческого движения и общественных инициатив, коворкинг-пространства «Дом волонтера», проведение образовательных семинаров, создание обучающей школы медиаволонтеров «Медиа Мы», а также проведение Межрегионального образовательного форума добровольцев.
На получение субсидии из федерального бюджета заявки подали 74 региона. До очной защиты допустили только 61. Субсидии получили 37 регионов в размере 250 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU