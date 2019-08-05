Умер член Совета старейшин при главе Брянской городской администрации Дмитрий Бобков

СЕГОДНЯ 16:30 2019-08-05T16:30:04+03:00

Дмитрий Григорьевич родился в 1929 году в деревне Лагеревка Комаричского района. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Дмитрию Григорьевичу было 89 лет

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На 90-м году из жизни ушел член Совета старейшин при главе Брянской городской администрации, заместитель председателя Фокинского районного Совета ветеранов войны Дмитрий Бобков.

Дмитрий Григорьевич родился в 1929 году в деревне Лагеревка Комаричского района. Окончил Брянский железнодорожный техникум. С 1953 по 1986 год работал машинистом локомотивного депо «Брянск-II».

Он вел активную общественную деятельность, участвовал в работе по поддержке старшего поколения и патриотическому воспитанию молодежи.

Брянская городская администрация и Совет старейшин выражают искренние соболезнования семье, родным и близким Дмитрия Бобкова.

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ИСТОЧНИК KP.RU