Умер член Совета старейшин при главе Брянской городской администрации Дмитрий Бобков
На 90-м году из жизни ушел член Совета старейшин при главе Брянской городской администрации, заместитель председателя Фокинского районного Совета ветеранов войны Дмитрий Бобков.
Дмитрий Григорьевич родился в 1929 году в деревне Лагеревка Комаричского района. Окончил Брянский железнодорожный техникум. С 1953 по 1986 год работал машинистом локомотивного депо «Брянск-II».
Он вел активную общественную деятельность, участвовал в работе по поддержке старшего поколения и патриотическому воспитанию молодежи.
Брянская городская администрация и Совет старейшин выражают искренние соболезнования семье, родным и близким Дмитрия Бобкова.
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ИСТОЧНИК KP.RU