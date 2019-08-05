Житель Клинцовского района попал под поезд
66-летний житель Клинцовского района в конце июля попал под поезд. ЧП случилось на перегоне «Клинцы-Робчик». По нему следовал пассажирский состав №132 сообщением «Новозыбков-Москва».
- Машинист заметил мужчину в непосредственной близости от железнодорожного полотна, - рассказывают в пресс-службе Брянского линейного отдела МВД на транспорте. – Он применил экстренное торможение. Но наезд предотвратить было невозможно.
На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Пострадавшего с травмами отвезли в Центральную районную больницу в Клинцах.
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ИСТОЧНИК KP.RU