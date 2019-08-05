В Брянске два подростка ограбили пожилого мужчину
В Брянске 15-летний и 16-летний подростки ограбили пенсионера. Злоумышленники забрали у потерпевшего 12 тысяч 700 рублей. Пожилой мужчина написал заявление в полицию.
- Инцидент произошел 31 июля, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Пенсионер возвращался домой из торгового центра. На улице к нему подошли двое несовершеннолетних.
Молодые люди были настроены агрессивно. Они воспользовались тем, что пожилой мужчина не смог дать им отпор. И вытащили из кармана деньги, а потом убежали.
Через час полицейские задержали юных злоумышленников. Один из них состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Похищенные деньги вернули пенсионеру. А молодым людям теперь грозит до четырех лет колонии за грабеж.
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ИСТОЧНИК KP.RU