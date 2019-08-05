30-летний брянец разрисовал дом на улице Фокина и получил штраф

СЕГОДНЯ 15:15 2019-08-05T15:15:20+03:00

Молодой человек на заседание не явился. Фото: Иван ВИСЛОВ

Горожанину придется заплатить пять тысяч рублей

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В Брянске оштрафовали 30-летнего жителя Советского района, изрисовавшего дом №49 на улице Фокина.

Дело рассматривали на административной комиссии.

- Нарушитель, не стесняясь, разрисовывал стены белым днем, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - За этим занятием его застала полиция и составила протокол.

Несмотря на то, что молодой человек не явился на заседание административной комиссии, ему все равно придется оплатить штраф - пять тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU