30-летний брянец разрисовал дом на улице Фокина и получил штраф
Горожанину придется заплатить пять тысяч рублей
Молодой человек на заседание не явился.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянске оштрафовали 30-летнего жителя Советского района, изрисовавшего дом №49 на улице Фокина.
Дело рассматривали на административной комиссии.
- Нарушитель, не стесняясь, разрисовывал стены белым днем, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - За этим занятием его застала полиция и составила протокол.
Несмотря на то, что молодой человек не явился на заседание административной комиссии, ему все равно придется оплатить штраф - пять тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU