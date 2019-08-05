2019-08-05T14:38:42+03:00
Общество

В Навлинском районе на два дня закроют переезд

У станции Клюковники запланировали ремонт
Мария Дедкова
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Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.Фото: Анатолий ЯКИМОВ
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Около станции Клюковники в Навлинксом районе закроют переезд. Проехать автомобилисты не смогут 6 и 7 августа с 9.00 до 16.00.

Ограничение связано с плановым ремонтом путей.

- Пропуск автотранспорта будет обеспечиваться при возможности, - рассказывают в службе корпоративных коммуникаций МЖД. - Когда в зоне переезда не будет работать железнодорожная техника.

Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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