В Навлинском районе на два дня закроют переезд

СЕГОДНЯ 14:38 2019-08-05T14:38:42+03:00

Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее. Фото: Анатолий ЯКИМОВ

Изменить размер текста: A A

Около станции Клюковники в Навлинксом районе закроют переезд. Проехать автомобилисты не смогут 6 и 7 августа с 9.00 до 16.00.

Ограничение связано с плановым ремонтом путей.

- Пропуск автотранспорта будет обеспечиваться при возможности, - рассказывают в службе корпоративных коммуникаций МЖД. - Когда в зоне переезда не будет работать железнодорожная техника.

Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU