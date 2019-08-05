За неделю брянцы перевели сетевым мошенникам больше 400 тысяч рублей
За неделю жители Брянской области перевели сетевым мошенникам больше 416 тысяч рублей. Заявления в полицию написали 13 человек. Половина преступников представлялась сотрудниками банков и грозила пропажей денег со счетов. Таким образом восемь потерпевших лишились 361 тысяч 400 рублей.
42-летняя жительница Рогнединского района перевела почти 15 тысяч рублей для «получения кредита». Пенсионерка из Советского района Брянска лишилась такой же суммы, чтобы вызволить «попавшего в беду» родственника.
По-прежнему попадались брянцы на уловки с продажей вещей через интернет и просьбами помочь финансами «друзей» в соцсетях.
Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовных дел, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU