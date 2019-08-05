2019-08-05T13:08:09+03:00
Происшествия

За неделю брянцы перевели сетевым мошенникам больше 400 тысяч рублей

Заявления в полицию написали 13 человек
Марина АНТОНОВА
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За неделю жители Брянской области перевели сетевым мошенникам больше 416 тысяч рублей. Заявления в полицию написали 13 человек. Половина преступников представлялась сотрудниками банков и грозила пропажей денег со счетов. Таким образом восемь потерпевших лишились 361 тысяч 400 рублей.

42-летняя жительница Рогнединского района перевела почти 15 тысяч рублей для «получения кредита». Пенсионерка из Советского района Брянска лишилась такой же суммы, чтобы вызволить «попавшего в беду» родственника.

По-прежнему попадались брянцы на уловки с продажей вещей через интернет и просьбами помочь финансами «друзей» в соцсетях.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовных дел, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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