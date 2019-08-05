В Брянске открылся Дом «Юнармии»

СЕГОДНЯ 12:56 2019-08-05T12:56:58+03:00

Первый в Брянской области Дом «Юнармии» «Партизан» появился на улице Абашева в Володарском районе Брянска. В торжественном открытии приняли участие руководители региона и города Брянска

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На торжественное открытие первого в регионе Дома «Юнармии» пришли заместитель губернатора Брянской области Александр Коробко, председатель Брянской областной Думы, председатель попечительского совета РО ВВПОД «Юнармия» Брянской области Владимир Попков, глава города Брянска Александр Хлиманков, глава Брянской городской администрации Александр Макаров, военный комиссар Брянской области Андрей Соломенцев, начальник штаба регионального отделения всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Брянской области, Герой Российской Федерации Александр Постоялко. В Брянск прибыли делегации юнармейцев из районов области.

В торжественной обстановке в памятный день прошла церемония вручения боевой награды красноармейца Антона Лукьянчикова, уроженца нашего города. Орден Красной звезды получил его сын.

- Вам есть на кого равняться - это наши деды и прадеды, которые отстояли свободу нашей Родины. Занимайтесь спортом, укрепляйте свое здоровье. Вы должны быть крепкими, здоровыми и патриотически подготовленными, - сказал председатель Брянской областной Думы Владимир Попков.

Брянская область занимает лидирующие позиции в стране по развитию юнармейского движения. Оно сейчас объединяет 14 тысяч мальчишек и девчонок, более 500 из них живут в Брянске.

- Символично, что сегодня, 2 августа открывается Дом «Юнармии», в День ВДВ. Это элита российской армии, а юнармейцы - прекрасные представители нашего подрастающего поколения. Не сомневаюсь, что ваши родители, школа и Юнармия воспитают вас настоящими патриотами своей страны, своей области и нашего города. Все в ваших руках, - сказал глава города Брянска Александр Хлиманков.

Брянщина стала 21-м регионом России, где открывается Дом «Юнармии». В распоряжении ребят теперь пять залов: многофункциональный, где будут проходить заседания, лекции, практические занятия, встречи, спортивно-стрелковый. Он оборудован лазерным тиром.

В Доме «Юнармии» есть залы для технического творчества, юных корреспондентов, добровольчества. Все помещения к открытию Дома «Юнармии» оснащены необходимым оборудованием, обеспечены литературой. В этом смогли убедиться почетные гости, для которых была проведена экскурсия.

В день открытия Дома «Юнармии» работала выставка интерактивных площадок. Она включает музей времен Великой Отечественной войны, площадку оказания первой медицинской помощи, музей современного оружия, площадку разборки-сборки АК-74, площадку десантной подготовки с демонстрацией подвесной системы парашюта. Здесь же развернулись полевая кухня, площадки родов войск и федеральных органов власти, выставка техники. Цель организации такой площадки - помочь с профессиональной ориентацией, выбором направления подготовки ребятам, которые решили связать свою жизнь со службой Отечеству.

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ИСТОЧНИК KP.RU