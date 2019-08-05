СЕГОДНЯ 12:50 2019-08-05T12:50:36+03:00

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Гостей фестиваля приветствовали заместитель губернатора Брянской области Александр Коробко, глава города Брянска Александр Хлиманков, председатель комитета Брянского горсовета, атаман Брянского отдельского казачьего общества ВКО «ЦКВ» Василий Игрунев, заместитель главы горадминистрации Наталья Моисеева, глава Бежицкой районной администрации Станислав Кошарный.

Фестиваль «Брянская станица» проходит на брянской земле в четвертый раз, впервые он состоялся летом 2016 года. Такой фестиваль в Центральном федеральном округе единственный в своем роде, он смог объединить разные направления казачьего наследия, традиций, быта и обрядов. В этом году на Брянщину приехали представители разных регионов России, Белоруссии, Украины.

- Рад приветствовать всех вас на нашем традиционном фестивале казачьей культуры «Брянская станица». Казачество - основа государства, казачество воспитывает любовь к родине и отчизне, - сказал глава города Брянска Александр Хлиманков.

Для гостей праздника выступили свыше 70-ти вокальных ансамблей и солистов. Состоялся открытый турнир по рубке шашкой на Кубок губернатора Брянской области и соревнования по конкуру на Кубок главы города Брянска. Зрителям продемонстрировали элементы джигитовки и показательные выступления профессиональных наездников, состоялась традиционная ярмарка народных ремесел.

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ИСТОЧНИК KP.RU