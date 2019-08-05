Брянская прокуратура потребовала сортировать отходы на мусорном полигоне в Жуковке
Брянская природоохранная прокуратура через суд потребовала сортировать отходы на мусорном полигоне в Жуковке. А также устранить другие нарушения санитарного законодательства.
- Полигон твердых коммунальных отходов эксплуатирует ОАО «Коммунальщик», - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Вопреки нормам санитарных правил предприятие не обеспечивает технологический цикл по изоляции поступающих отходов. Территория полигона не разбита на рабочие карты, складирование производится хаотично, насыпью, без сортировки и разделения на фракции.
К тому же на полигон вывозят отходы, которые можно переработать: бумагу, картон, пластмассу и стекло. А по закону это запрещено. Прокурор потребовал исправить все нарушения. Суд иск удовлетворил.
Кстати, в этом году полигон в Жуковке собирались рекультивировать. Деньги на это выделяют по проекту «Чистая страна».
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ИСТОЧНИК KP.RU