2019-08-05T12:28:36+03:00
Происшествия

В Брянске водитель сбил пешехода и уехал

34-летний мужчина с травмами обратился в горбольницу
Марина АНТОНОВА
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Пострадавшего госпитализировали.Пострадавшего госпитализировали.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Советском районе Брянска неизвестный водитель сбил 34-летнего мужчину и уехал. Пострадавший обратился в городскую больницу №1. Об этом медики сообщили в дежурную часть ГИБДД утром в воскресенье, 4 августа. У пешехода диагностировали травму головы, сотрясение мозга, перелом бедра. Его госпитализировали.

По предварительной информации, ДТП произошло в тот же день около четырех часов утра на улице Красноармейской. Ни водителя, ни автомобиль пока установить не удалось, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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