В Брянске водитель сбил пешехода и уехал

СЕГОДНЯ 12:26 2019-08-05T12:28:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Советском районе Брянска неизвестный водитель сбил 34-летнего мужчину и уехал. Пострадавший обратился в городскую больницу №1. Об этом медики сообщили в дежурную часть ГИБДД утром в воскресенье, 4 августа. У пешехода диагностировали травму головы, сотрясение мозга, перелом бедра. Его госпитализировали.

По предварительной информации, ДТП произошло в тот же день около четырех часов утра на улице Красноармейской. Ни водителя, ни автомобиль пока установить не удалось, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU