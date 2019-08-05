В Брянске подростки устроили опасные игры на стройке
Недостроенный дом находится на улице Брянского Фронта
Фото: vk.com, Сергей Кулаков.
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В Брянске подростки устроили опасные игры на стройке. Фотографии с тремя ребятами на крыше недостроенного дома опубликовали в соцсетях. Автор снимка пишет, что дом находится на улице Брянского Фронта. И задается вопросом, почему на этот объект так просто попасть.
Сами подростки себя узнали на снимке. Возможно, теперь ребят увидят и их родители.
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ИСТОЧНИК KP.RU