СЕГОДНЯ 12:01 2019-08-05T12:01:41+03:00

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В Брянске подростки устроили опасные игры на стройке. Фотографии с тремя ребятами на крыше недостроенного дома опубликовали в соцсетях. Автор снимка пишет, что дом находится на улице Брянского Фронта. И задается вопросом, почему на этот объект так просто попасть.

Сами подростки себя узнали на снимке. Возможно, теперь ребят увидят и их родители.

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ИСТОЧНИК KP.RU