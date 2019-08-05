В Брянске водитель маршрутки проехал на «красный» и столкнулся с иномаркой
В центре Брянска водитель маршрутного такси устроил ДТП. Автомобилист на «Пежо Боксер» проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с иномаркой. Одна из пассажирок маршрутки ушибла позвоночник, голень и сломала нос. 37-летняя пострадавшая сама обратилась за медицинской помощью. Женщину отпустили с назначением лечения.
По предварительным данным, автоавария случилась около половины шестого вечера в воскресенье, 4 августа, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Горького. 47-летний водитель маршрутного такси ехал в сторону улицы Фокина. Он столкнулся с «Ниссан Тиида». За рулем легковушки был 29-летний автомобилист. Он направлялся по улице Горького в сторону улицы Калинина.
Полицейские проводят проверку по факту ДТП, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU