2019-08-05T11:38:28+03:00
Происшествия

В Брянске водитель маршрутки проехал на «красный» и столкнулся с иномаркой

Травмы получила одна из пассажирок
Марина АНТОНОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.
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В центре Брянска водитель маршрутного такси устроил ДТП. Автомобилист на «Пежо Боксер» проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с иномаркой. Одна из пассажирок маршрутки ушибла позвоночник, голень и сломала нос. 37-летняя пострадавшая сама обратилась за медицинской помощью. Женщину отпустили с назначением лечения.

По предварительным данным, автоавария случилась около половины шестого вечера в воскресенье, 4 августа, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Горького. 47-летний водитель маршрутного такси ехал в сторону улицы Фокина. Он столкнулся с «Ниссан Тиида». За рулем легковушки был 29-летний автомобилист. Он направлялся по улице Горького в сторону улицы Калинина.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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