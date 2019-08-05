Брянцы хвастаются в соцсетях гигантскими помидорами и женщиной-морковкой

СЕГОДНЯ 11:13 2019-08-05T11:19:52+03:00

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Брянцы хвастаются в соцсетях гигантскими огурцами и помидорами, которые выросли на их огородах. А также морковками и картофелем необычной формы. Пользователи публикуют фотографии нынешнего урожая.

Один горожанин утверждает, что вырастил помидор весом 900 граммов. В доказательство положил овощ на весы и сфотографировал. Другие томаты весят по 700 и 800 граммов. Автор утверждает, что выращивает все без «химии». А еще опубликовал снимок морковки «с двумя ногами».

Фото: vk.com, "Типичный Брянск".

Жительница Брянска поделилась фотографией огурца в полруки. Другая дачница вырастила килограммовый помидор.

Фото: vk.com, Екатерина Иванова.

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ИСТОЧНИК KP.RU