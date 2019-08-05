2019-08-05T10:40:53+03:00
Общество

Брянское управление лесами отмечает 75-летие

Коллег поздравил Владимир Дзубан
Мария Дедкова
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Управление лесами Брянской области отмечает 75-летие.

Через месяц после образования Брянской области было создано территориальное управление лесоохраны и лесонасаждений.

С 5 августа 1944 года начался отчет деятельности Брянского областного управления лесами.

- Выражаю всем работникам лесного хозяйства региона благодарность за многолетний и добросовестный труд, - говорит начальник Брянского управления лесами Владимир Дзубан. - Пусть нынешний юбилей будет связан не только с воспоминаниями и подведением итогов, но и с новыми замыслами, мечтами, надеждами.Мы по праву гордимся славной историей нашего управления, талантом его руководителей, мастерством сотрудников, замечательными традициями трудовых коллективов. Искренне желаю ветеранам и всем сотрудникам отрасли крепкого здоровья, счастья и радости, трудовых успехов и благополучия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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