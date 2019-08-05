2019-08-05T10:21:28+03:00
Общество

В Брянске закончили ремонт еще на пяти дорогах

Их готовят к приемке
Мария Дедкова
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Еще на шести улицах ремонт близится к завершению.Еще на шести улицах ремонт близится к завершению.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Брянске продолжается ремонт дорог. Еще пять из них готовы. Дороги готовят к процедуре приемки. Об этом говорили на совещании по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», которое прошло в горадминистрации.

Из 24 объектов сдали только один - дорогу на улице Плодородной. Еще на шести улицах ремонт близится к завершению, сообщает пресс-служба мэрии.

Также во время совещания подрядчики отчитались о работах, проделанных за прошедшую неделю. Дорожники отметили, что на улице Абашева часть недостатков, выявленных технадзором, уже устранили, еще часть - находится в работе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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