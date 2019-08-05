В Брянске нашли пропавшего 21-летнего парня
Андрей Голоколенов оказался жив
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В Брянске нашли живым пропавшего 21-летнего Андрея Голоколенова. Об этом утром в понедельник, 5 августа, сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт Брянск" в соцсетях.
Парень пропал в пятницу, 2 августа. Он ушел из дома и не вернулся. Юноша нуждался в медицинской помощи. Но, к счастью, спустя три дня Андрея Голоколенова удалось отыскать.
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ИСТОЧНИК KP.RU