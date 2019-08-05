На улице Брянского фронта на стройке заметили юных любителей экстрима

СЕГОДНЯ 09:22 2019-08-05T09:23:40+03:00

На снимках видно, что школьники разгуливают по краю кирпичной кладки.Фото: vk.com, Сергей Кулаков

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На улице Брянского фронта заметили группу подростков, устроивших опасные игры у недостроенного дома. Фотографии в соцсетях разместили обеспокоенные местные жители. На снимках видно, что школьники разгуливают по краю кирпичной кладки.

В комментариях мнение брянцев по поводу фотографии разделилось, одни считают такие игры опасными и недопустимыми.

Другие горожане рассказывают, что сами в детстве играли на стройках, и ничего не произошло.

Однако по правилам безопасности вход на недостроенный объект должен быть закрыт для посторонних лиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU