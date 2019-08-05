На улице Брянского фронта на стройке заметили юных любителей экстрима
На улице Брянского фронта заметили группу подростков, устроивших опасные игры у недостроенного дома. Фотографии в соцсетях разместили обеспокоенные местные жители. На снимках видно, что школьники разгуливают по краю кирпичной кладки.
В комментариях мнение брянцев по поводу фотографии разделилось, одни считают такие игры опасными и недопустимыми.
Другие горожане рассказывают, что сами в детстве играли на стройках, и ничего не произошло.
Однако по правилам безопасности вход на недостроенный объект должен быть закрыт для посторонних лиц.
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ИСТОЧНИК KP.RU