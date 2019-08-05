2019-08-05T09:23:40+03:00
Общество

На улице Брянского фронта на стройке заметили юных любителей экстрима

Фотографии группы школьников разместили в соцсетях
Мария Дедкова
Поделиться:
На снимках видно, что школьники разгуливают по краю кирпичной кладки.Фото: vk.com, Сергей КулаковНа снимках видно, что школьники разгуливают по краю кирпичной кладки.Фото: vk.com, Сергей Кулаков
Изменить размер текста:

На улице Брянского фронта заметили группу подростков, устроивших опасные игры у недостроенного дома. Фотографии в соцсетях разместили обеспокоенные местные жители. На снимках видно, что школьники разгуливают по краю кирпичной кладки.

В комментариях мнение брянцев по поводу фотографии разделилось, одни считают такие игры опасными и недопустимыми.

Другие горожане рассказывают, что сами в детстве играли на стройках, и ничего не произошло.

Однако по правилам безопасности вход на недостроенный объект должен быть закрыт для посторонних лиц.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассе под Брянском дорогу не поделили две легковушки
В Брянске нашли пропавшего 21-летнего парня
Ветеран «Спартака» встретился с юными брянскими футболистами
В Карачеве установили световую инсталляцию
В понедельник брянцев ждет пасмурная и дождливая погода
В Клинцах лоб в лоб столкнулись две легковушки, пострадали три человека
В Белых Берегах сгорела трансформаторная подстанция
В Почепском районе в страшной автоаварии погиб 57-летний мужчина
В Дятькове водитель легковушки сбил пятилетнего ребенка
Сотрудница брянского банка похитила со счета клиента больше 10 миллионов рублей
Лебедь из брянской деревни Добрунь уже год не может найти себе пару
Брянские следователи проверят условия проживания и ограничение свободы пенсионерки
Брянским спасателям пришлось вырезать из машины пострадавшего в ДТП