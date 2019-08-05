Ветеран «Спартака» встретился с юными брянскими футболистами
Бывший полузащитник Валерий Кечинов провел мастер-класс
Валерий Кечинов провел тренировку, сделав упор в занятии на мышление игроков, скорость в принятии решений. Фото: "Спорт-32"
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В Брянске состоялся мастер-класс легенды российского футбола Валерия Кечинова. Бывший полузащитник московского “Спартака” и сборной России встретился с юными футболистами, сообщает "Спорт-32".
Валерий Кечинов провел тренировку, сделав упор в занятии на мышление игроков, скорость в принятии решений.
На поле занимались ребята 2006 года рождения. Именно они отправятся в октябре в Москву на крупный всероссийский турнир.
Там будут присутствовать представители крупных российских клубов.
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ИСТОЧНИК KP.RU