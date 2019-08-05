2019-08-05T10:01:35+03:00
Спорт

Ветеран «Спартака» встретился с юными брянскими футболистами

Бывший полузащитник Валерий Кечинов провел мастер-класс
Мария Дедкова
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Валерий Кечинов провел тренировку, сделав упор в занятии на мышление игроков, скорость в принятии решений. Фото: "Спорт-32"Валерий Кечинов провел тренировку, сделав упор в занятии на мышление игроков, скорость в принятии решений. Фото: "Спорт-32"
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В Брянске состоялся мастер-класс легенды российского футбола Валерия Кечинова. Бывший полузащитник московского “Спартака” и сборной России встретился с юными футболистами, сообщает "Спорт-32".

Валерий Кечинов провел тренировку, сделав упор в занятии на мышление игроков, скорость в принятии решений.

На поле занимались ребята 2006 года рождения. Именно они отправятся в октябре в Москву на крупный всероссийский турнир.

Там будут присутствовать представители крупных российских клубов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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