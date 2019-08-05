В Карачеве установили световую инсталляцию

СЕГОДНЯ 08:46 2019-08-05T09:08:10+03:00

Изменить размер текста: A A

На въезде в Карачев установили световую инсталляцию. Об этом сообщает местная газета "Заря".

Фигуру поставили во время ремонта сквера по программе "Формирование современной городской среды".

Монтаж световой инсталляции «КАРАЧЕВ» закончили пару дней назад. Теперь она встречает водителей со стороны Брянска.

Жители оценили новую фигуру, которая стала еще и подарком ко Дню города, который отмечают 15 августа.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU