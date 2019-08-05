2019-08-05T09:08:10+03:00
Общество

В Карачеве установили световую инсталляцию

Город украшают к празднику
Мария Дедкова
Поделиться:
Фигура украсит отремонтированный сквер.Фото: газета "Заря"Фигура украсит отремонтированный сквер.Фото: газета "Заря"
Изменить размер текста:

На въезде в Карачев установили световую инсталляцию. Об этом сообщает местная газета "Заря".

Фигуру поставили во время ремонта сквера по программе "Формирование современной городской среды".

Монтаж световой инсталляции «КАРАЧЕВ» закончили пару дней назад. Теперь она встречает водителей со стороны Брянска.

Жители оценили новую фигуру, которая стала еще и подарком ко Дню города, который отмечают 15 августа.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассе под Брянском дорогу не поделили две легковушки
В Брянске нашли пропавшего 21-летнего парня
На улице Брянского фронта на стройке заметили юных любителей экстрима
Ветеран «Спартака» встретился с юными брянскими футболистами
В понедельник брянцев ждет пасмурная и дождливая погода
В Клинцах лоб в лоб столкнулись две легковушки, пострадали три человека
В Белых Берегах сгорела трансформаторная подстанция
В Почепском районе в страшной автоаварии погиб 57-летний мужчина
В Дятькове водитель легковушки сбил пятилетнего ребенка
Сотрудница брянского банка похитила со счета клиента больше 10 миллионов рублей
Лебедь из брянской деревни Добрунь уже год не может найти себе пару
Брянские следователи проверят условия проживания и ограничение свободы пенсионерки
Брянским спасателям пришлось вырезать из машины пострадавшего в ДТП