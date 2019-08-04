В понедельник брянцев ждет пасмурная и дождливая погода
Воздух прогреется до плюс 20 градусов
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В понедельник, 5 августа, брянцев ждет пасмурная и дождливая погода. Весь день будет облачно с пряснениями.
Местами пройдет дождь, сообщают в региональном МЧС. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем 15-20 градусов тепла.
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ИСТОЧНИК KP.RU