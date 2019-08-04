2019-08-04T20:19:58+03:00
Происшествия

В Клинцах лоб в лоб столкнулись две легковушки, пострадали три человека

Один из водителей выехал на встречную полосу
Елена РАКОВА
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Пострадавших госпитализировали.Пострадавших госпитализировали.
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В Клинцах лоб в лоб столкнулись две легковушки. Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 августа около 16.00 на ул. 2-я Парковая. По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля "Фольксваген джетта" ехал в сторону улицы Заводской.

- Автомобилист выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Лада-219170, под управлением 27-летнего водителя, - рассказали в областной Госавтоинспекции. - Машины столкнулись. В ДТП пострадали три человека.

У водителя Лады диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, открытый перелом надколенника слева. У 25-летней пассажирки этого же авто - черепно-мозговая травма, ушиб мозга, перелом нижней челюсти, ушибленная рана лица, множественные ссадины, перелом основания черепа. У 30-летнего водителя иномарки - множественные ссадины головы и лица, резаная рана правого века. Всех троих пострадавших госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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