В Белых Берегах сгорела трансформаторная подстанция

СЕГОДНЯ 18:28 2019-08-04T18:28:42+03:00

Пожар на трансформаторной подстанции потушили в 17.31. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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В Фокинском районе Брянска, в поселке Белые Берега сгорела трансформаторная подстанция. О возгорании дежурному МЧС сообщил в 17.11 вечером 4 августа.

- К месту вызова выехали две автоцистерны из пожарно-спасательных частей №3, 29, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - В 17.14 пожарно-спасательные подразделения были на месте. Оказалось, что горит проводка в трансформаторной подстанции на площади 5 квадратных метров.

В 17.21 распространение огня удалось остановить. А в 17.31 пламя полностью потушили. Во время пожара никто не пострадал. Эксперты выясняют, что стало причиной возгорания.

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ИСТОЧНИК KP.RU