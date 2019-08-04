СЕГОДНЯ 13:44 2019-08-04T13:45:00+03:00

Еще один школьник угодил под колеса авто в Брянске

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В Дятькове водитель легковушки сбил пятилетнего ребенка. Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 августа около 18.30 на улице Ленина.

По предварительной информации, 25-летний водитель автомобиля Лада приора, двигаясь по парковки магазина сбил внезапно выбежавшего из магазина на дорогу 5-летнего ребенка. Малыша госпитализировали с диагнозом: " Перелом большой берцовой кости".

В этот же день похожее ДТП произошло на проспекте Московском в Брянске.

- По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля "Хендай гетц", двигаясь в сторону улицы Ермакова сбил 8-летнего пешехода, который переходил дорогу, - рассказывают в областной Госавтоинспекции. - Медики диагностировали у ребенка перелом наружной лодыжки справа. Оказав медицинскую помощь, пострадавшего отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU