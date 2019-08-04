Сотрудница брянского банка похитила со счета клиента больше 10 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:41 2019-08-04T14:45:22+03:00

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Работница банка в Брянске похитила со счета клиента больше 10 миллионов рулей. Женщину задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Брянску совместно с региональным УФСБ. Горожанку подозревают в мошенничестве, отмывании денег, получении незаконного доступа к конфиденциальной информации и еще по четырем статьям.

- Заместитель директора по розничному бизнесу одного из банков при заключении договора обманула клиента и получила доступ к управлению его счетом, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Затем вывела со счета больше десяти миллионов рублей и легализовала деньги.

По решению суда подозреваемую арестовали. Полицейские проверяют ее на причастность к другим похожим преступлениям. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU