2019-08-04T11:21:20+03:00
Общество

Лебедь из брянской деревни Добрунь уже год не может найти себе пару

Птица ревностно оберегает свою территорию
Елена РАКОВА
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Фото: vk.com, "Птицы "Брянского леса", Юлия Медведько.Фото: vk.com, "Птицы "Брянского леса", Юлия Медведько.
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Лебедь-шипун из деревни Добрунь, что в Севском районе, уже год не может найти себе пару. Он остался без самки, но ревностно охранял свою территорию на рыборазводных прудах, рассказали сотрудники заповедника "Брянский лес".

Рыбаки и хозяева прудов прозвали этого боевитого и задиристого лебедя Тимохой. В этом году Тимоха также прогонял с пруда всех других лебедей – и одиночных, и в парах, и даже группы. К сожалению, он так и не обзавелся семьей...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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