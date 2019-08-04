Брянские следователи проверят условия проживания и ограничение свободы пенсионерки
После этого будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела
Изменить размер текста:
Следователи проверят условия проживания и ограничение свободы пожилой жительницы Брянска.
Правоохранителям предстоит выяснить, как организован был 88-летней горожанки и почему ее свобода оказалась ограничена.
- По результатам проверки будет дана принципиальная правовая оценка, - рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Брянской области.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU