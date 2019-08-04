Брянские следователи проверят условия проживания и ограничение свободы пенсионерки

СЕГОДНЯ 10:34 2019-08-04T10:34:13+03:00

После этого будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела

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Следователи проверят условия проживания и ограничение свободы пожилой жительницы Брянска.

Правоохранителям предстоит выяснить, как организован был 88-летней горожанки и почему ее свобода оказалась ограничена.

- По результатам проверки будет дана принципиальная правовая оценка, - рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU