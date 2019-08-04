СЕГОДНЯ 09:54 2019-08-04T09:58:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Брянским спасателям пришлось вырезать из машины пострадавшего в ДТП. Автоавария произошла около половины одиннадцатого, вечером 3 августа возле почепской Витовки.

- К месту происшествия выехали: ПСЧ-38, ПСЧ-50, ОГ МПСГ, ГИБДД, работники скорой медицинской помощи, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - В результате ДТП есть пострадавшие. По прибытию к месту происшествия пожарно-спасательные подразделения проводили деблокирование пострадавшего.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU