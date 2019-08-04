Брянским спасателям пришлось вырезать из машины пострадавшего в ДТП
ДТП произошло в Почепском районе
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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Брянским спасателям пришлось вырезать из машины пострадавшего в ДТП. Автоавария произошла около половины одиннадцатого, вечером 3 августа возле почепской Витовки.
- К месту происшествия выехали: ПСЧ-38, ПСЧ-50, ОГ МПСГ, ГИБДД, работники скорой медицинской помощи, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - В результате ДТП есть пострадавшие. По прибытию к месту происшествия пожарно-спасательные подразделения проводили деблокирование пострадавшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU