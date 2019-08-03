Прошел фестиваль казачьей культуры "Брянская станица"
В Брянске прошел международный фестиваль традиционной казачьей культуры "Брянская станица".
Фестиваль стал доброй и красивой традицией на брянской земле. Этот яркий праздник — единственный в своем роде в Центральном федеральном округе. В "станицу Брянскую" приезжают казаки изо всей России и ближнего зарубежья. Он смог объединить в одно целое разные направления русской народной культуры, казачьего наследия, традиций, быта и обрядов.
На фестивале прошел открытый турнир по рубке шашкой на Кубок губернатора Брянской области. Участники и гости праздника посмотрели соревнованиями по конкуру на Кубок главы города Брянска.
Зрителям продемонстрировали элементы джигитовки и показательные выступления профессиональных наездников. В исполнении солистов и творческих коллективов звучали традиционные русские народные и современные песни.
Работали интерактивные площадки для взрослых и детей, выставки декоративно-прикладного искусства мастеров народных промыслов, сообщают в областном правительстве.
Казаки продемонстрировали свои навыки верховой езды...Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
...и мастерство владения шашкой.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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ИСТОЧНИК KP.RU