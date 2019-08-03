Брянские аквалангисты исследуют затонувший в Десне баркас

СЕГОДНЯ 18:54 2019-08-03T18:54:45+03:00

Дайверы попытаются выяснить, что перевозил корабль, и, почему он пошел ко дну

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Брянские дайверы исследуют затонувший в Десне баркас. Корабль находится в черте города, на 500 метров ниже по течению бассейна "ДОСААФ", сообщают в клубе подводного плавания "Скат".

Аквалангисты собираются внимательно исследовать баркас и дать заключение о том, что он перевозил и когда затонул. Объект этот небольшой по размеру, возможно водолазы сделают два погружения.

Еще одна задача дайверов - проверить целостность глубокой опоры моста.

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ИСТОЧНИК KP.RU