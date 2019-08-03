2019-08-03T18:41:46+03:00
Общество

В воскресенье бряцев ждет дождь и туман

Дождь прогреется до плюс 20 градусов
Елена РАКОВА
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В воскресенье, 4 августа, бряцев ждет дождь и утренний туман. На территории Брянской области будет переменная облачность, сообщают в ГУ МЧС России по Брянской области.

Днем местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром - местами туман.

Ветер будет дуть северный со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью - плюс 7-12 тепла, днем будет от 15 до 20 градусов тепла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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