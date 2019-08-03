В воскресенье бряцев ждет дождь и туман
Дождь прогреется до плюс 20 градусов
Изменить размер текста:
В воскресенье, 4 августа, бряцев ждет дождь и утренний туман. На территории Брянской области будет переменная облачность, сообщают в ГУ МЧС России по Брянской области.
Днем местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром - местами туман.
Ветер будет дуть северный со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью - плюс 7-12 тепла, днем будет от 15 до 20 градусов тепла.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU