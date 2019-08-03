2019-08-03T15:56:28+03:00
Происшествия

В Брянском районе тушат лесной пожар

Этим занимаются сотрудники Лесопожарной службы
Елена РАКОВА
Поделиться:
Спасатели тушат лесной пожар.Спасатели тушат лесной пожар.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Днем в субботу, 3 августа, в Брянском районе возник лесной пожар. Очаг возгорания находится на территории Журиничского участкового лесничества.

- На тушение пожара выехали сотрудники Лесопожарной службы, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Угрозы населенным пунктам нет, расстояние до ближайшего села Малое Полпино – 6 километров. По прибытию подразделений к месту вызова было установлено, что происходит горение травы на территории лесного фонда на площади ,06 гектара. В 14.12 распространение огня удалось остановить.

Всего к ликвидации лесного пожара привлекается 6 человек и 4 единиц техники. Сил и средств, заверили в МЧС, достаточно.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянские аквалангисты исследуют затонувший в Десне баркас
В воскресенье бряцев ждет дождь и туман
Стало известно из-за чего на Брянщине массово погибли пчелы
Брянский губернатор вошел в президиум Госсовета России
В брянском автобусе упала 61-летняя горожанка
В Климовском районе девушка на мотоцикле врезалась в дерево
В Брянском районе ищут пропавшего 54-летнего Игоря Петракова
В Брянске открылся первый в регионе Дом "Юнармии"
Брянцев предупреждают о мошенничествах при получении компенсаций
Житель Трубчевского района оказался на скамье подсудимых за покупку боеприпасов и взрывчатки
Жителей Брянска приглашают на пешеходные экскурсии
На трассе под Брянском 4 августа будут ловить пьяных автомобилитов
Брянцы задолжали по налогам 608 миллионов рублей
Житель Клинцов получил 10,5 лет колонии за наркоторговлю
В Карачеве у озера нашли мужчину с огнестрельным ранением головы
Брянцы пожаловались на разваливающийся тротуар у областной больницы
В Брянской области нашли пропавшего 76-летнего пенсионера
Двое жителей Клинцов до смерти забили посетителя магазина