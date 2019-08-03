В Брянском районе тушат лесной пожар

СЕГОДНЯ 15:53 2019-08-03T15:56:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем в субботу, 3 августа, в Брянском районе возник лесной пожар. Очаг возгорания находится на территории Журиничского участкового лесничества.

- На тушение пожара выехали сотрудники Лесопожарной службы, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Угрозы населенным пунктам нет, расстояние до ближайшего села Малое Полпино – 6 километров. По прибытию подразделений к месту вызова было установлено, что происходит горение травы на территории лесного фонда на площади ,06 гектара. В 14.12 распространение огня удалось остановить.

Всего к ликвидации лесного пожара привлекается 6 человек и 4 единиц техники. Сил и средств, заверили в МЧС, достаточно.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU