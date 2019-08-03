2019-08-03T13:51:49+03:00
Общество

Брянский губернатор вошел в президиум Госсовета России

Распоряжение об этом подписал глава государства
Елена РАКОВА
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.
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Брянский губернатор Александр Богомаз вошел в президиум Госсовета России. Распоряжение об этом подписал президент. Распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации, сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области.

Согласно документу, в президиум Госсовета вошли губернатор Брянской области Александр Богомаз, глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, руководители республики Северная Осетия Алания Вячеслав Битаров, Омской области Александр Бурков, республики Адыгея Мурат Кумпилов, Нижегородской области Глеб Никитин, Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.

Государственный совет - совещательный орган, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Для решения оперативных вопросов формируется президиум Госсовета из восьми человек. Персональный состав президиума определяется главой государства и подлежит ротации один раз в полгода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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