В брянском автобусе упала 61-летняя горожанка

СЕГОДНЯ 10:14 2019-08-03T10:14:10+03:00

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В автобусе упала 61-летняя жительница Брянска. Автоавария произошла 2 августа около 18.15 на улице Димитрова.

По предварительной информации областной Госавтоинспекции, пожилая горожанка упала, когда 38-летний водитель автобуса ЛИАЗ отъезжал от остановки.

Женщину осмотрели в травмпунке и диагностировали у нее перелом основания ногтевой фаланги третьего пальца правой кисти, ушиб нижней трети правой голени. после оказания медицинской помощи горожанку отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU