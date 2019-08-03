2019-08-03T10:09:30+03:00
Происшествия

В Климовском районе девушка на мотоцикле врезалась в дерево

Елена РАКОВА
Поделиться:
В ДТП пострадала 18-летняя девушка.В ДТП пострадала 18-летняя девушка.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В Климовском районе девушка на мотоцикле врезалась в дерево на обочине. Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 августа около 00.20 на улице Школьной в селе Сушаны.

- По предварительной информации, 18-летняя девушка-водитель мотоцикла «Урал» не справилась с управлением и врезалась дерево на обочине, - рассказали в областной Госавтоинспекции. - Медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб лба и госпитализировали.

Всего за прошедшие сутки, 2 августа, в Брянской области произошло два дорожно-транспортных происшествия. В них пострадали два человека.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В брянском автобусе упала 61-летняя горожанка
В Брянском районе ищут пропавшего 54-летнего Игоря Петракова
В Брянске открылся первый в регионе Дом "Юнармии"
Брянцев предупреждают о мошенничествах при получении компенсаций
Житель Трубчевского района оказался на скамье подсудимых за покупку боеприпасов и взрывчатки
Жителей Брянска приглашают на пешеходные экскурсии
На трассе под Брянском 4 августа будут ловить пьяных автомобилитов
Брянцы задолжали по налогам 608 миллионов рублей
Житель Клинцов получил 10,5 лет колонии за наркоторговлю
В Карачеве у озера нашли мужчину с огнестрельным ранением головы
Брянцы пожаловались на разваливающийся тротуар у областной больницы
В Брянской области нашли пропавшего 76-летнего пенсионера
Двое жителей Клинцов до смерти забили посетителя магазина