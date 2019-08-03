В Климовском районе девушка на мотоцикле врезалась в дерево
В Климовском районе девушка на мотоцикле врезалась в дерево на обочине. Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 августа около 00.20 на улице Школьной в селе Сушаны.
- По предварительной информации, 18-летняя девушка-водитель мотоцикла «Урал» не справилась с управлением и врезалась дерево на обочине, - рассказали в областной Госавтоинспекции. - Медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб лба и госпитализировали.
Всего за прошедшие сутки, 2 августа, в Брянской области произошло два дорожно-транспортных происшествия. В них пострадали два человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU