В Брянском районе ищут пропавшего 54-летнего Игоря Петракова
Мужчина заблудился в лесу
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".
Изменить размер текста:
В Брянском районе ищут пропавшего 54-летнего Игоря Петракова. Мужчина ушел в лес 2 августа и заблудился, сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск".
Приметы пропавшего: рост 175-178 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые.
Был одет: ветровка цвета хаки, черные берцы.
Особые приметы: старый рюкзак горчичного цвета.
Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят позвонить по телефонам: 8(800)-700-54-52 или 112.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU