2019-08-03T09:14:17+03:00
Происшествия

В Брянском районе ищут пропавшего 54-летнего Игоря Петракова

Мужчина заблудился в лесу
Елена РАКОВА
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Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".
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В Брянском районе ищут пропавшего 54-летнего Игоря Петракова. Мужчина ушел в лес 2 августа и заблудился, сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск".

Приметы пропавшего: рост 175-178 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Был одет: ветровка цвета хаки, черные берцы.

Особые приметы: старый рюкзак горчичного цвета.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят позвонить по телефонам: 8(800)-700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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