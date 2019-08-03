2019-08-03T08:47:21+03:00
Общество

В Брянске открылся первый в регионе Дом "Юнармии"

Он находится в Володарском районе
Елена РАКОВА
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.
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В Брянске 2 августа открыли Дом "Юнармии", он получил название "Партизан". И находится на улице Абашева в Володарском районе Брянска. В торжественной обстановке прошла церемония вручения боевой награды красноармейца Антона Лукьянчикова, уроженца Брянска. Орден Красной звезды получил его сын, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области.

Сейчас в Брянской области насчитывается 14 тысяч юнармейцев. Брянщина стала 21 регионом России, где открывается Дом «Юнармии». В распоряжении ребят пять залов. Среди них многофункциональный, где будут проходить заседания, лекции, практические занятия, встречи, спортивно-стрелковый. Он оборудован лазерным тиром. Также есть залы для технического творчества, юных корреспондентов, добровольчества. Все помещения оснащены необходимым оборудованием, литературой.

В день открытия Дома "Юнармии" работала выставка интерактивных площадок. Она включает музей времен Великой Отечественной войны, площадку оказания первой медицинской помощи, музей современного оружия, площадку разборки-сборки АК-74, площадку десантной подготовки с демонстрацией подвесной системы парашюта. Здесь же развернулись полевая кухня, площадки родов войск и федеральных органов власти, выставка техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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