Брянцев предупреждают о мошенничествах при получении компенсаций

СЕГОДНЯ 08:33 2019-08-03T08:33:23+03:00

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За последнюю неделю в Брянске зарегистрировали два случая реализации мошенниками одной и той же преступной схемы. Ущерб от их действий составил больше двух миллионов рублей, а также несколько неудачных попыток обмануть наших земляков. Первой жертвой мошенников стала 52-летняя жительница Карачевского района, которая полгода перечисляла злоумышленникам деньги. Аналогичный случай произошел с 50-летней жительницей Бежицы. В июне ей позвонил незнакомец и поинтересовался не покупала ли она лекарства и насколько довольна результатом их употребления. Женщина призналась, что действительно ранее приобретала указанные средства, но не получила от их использования ожидаемого эффекта.

- Собеседник пояснил, что данные лекарственные препараты произведены с нарушением санитарных и гигиенических норм, вследствие чего ее здоровью мог быть нанесен непоправимый вред, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Далее он предложил женщине внушительную компенсацию после подачи иска ротив руководителя компании-производителя. Кроме того, собеседник пообещал проведение платной экспертизы, которая поможет выяснить, как предотвратить вред от употребления поддельных лекарств.

Целый месяц женщине звонили и рассказывали о ходе дела, а заодно просили оплатить некие услуги. В итоге она лишилась более миллиона рублей.

- Любая покупка в интернете или телемагазинах лекарственных препаратов, биологически активных добавок, иных товаров для здоровья или косметики – может стать сигналом для мошенников, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Сейчас мы уточняем все обстоятельства совершенных преступлений.

В полиции предупреждают: если вы приобретаете через интернет-порталы, телемагазины или по объявлениям в газетах биологически активные добавки, лекарственные средства, эфирные масла, иные фармацевтические и косметологические препараты, а также услуги «целителей» – информация о ваших покупках может стать доступна третьим лицам, которые используют ее в своих целях. Известны случаи, когда интернет-торговцы продавали клиентские базы мошенникам, либо после реализации ими товаров сами обзванивали покупателей и получали дополнительный преступный доход.

Брянская полиция предупреждает: при поступлении звонков с незнакомых телефонных номеров, будьте крайне осторожны. Не верьте обещаниям получить большие и легкие деньги. Обратите внимание, что в обмен на словесные и ничем не подкрепленные обещания незнакомцев вы переводите им собственные реальные средства.

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Необходимо помнить: если вы приобретаете через интернет-порталы, телемагазины или по объявлениям в газетах биологически активные добавки, лекарственные средства, эфирные масла, иные фармацевтические и косметологические препараты, а также услуги «целителей» – информация о ваших покупках может стать доступна третьим лицам, которые используют ее в своих целях. Известны случаи, когда интернет-торговцы продавали клиентские базы мошенникам, либо после реализации ими товаров сами обзванивали покупателей и получали дополнительный преступный доход.

Брянская полиция предупреждает: при поступлении звонков с незнакомых телефонных номеров, будьте крайне осторожны. Не верьте обещаниям получить большие и легкие деньги. Обратите внимание, что в обмен на словесные и ничем не подкрепленные обещания незнакомцев вы переводите им собственные реальные средства. Не забывайте известную пословицу – «бесплатный сыр бывает только в мышеловке».

ИСТОЧНИК KP.RU